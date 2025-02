Hace pocos minutos se confirmó que la reina de Viña 2025 es la actual Miss Chile, Emilia Dides, en un disputado conteo de votos con Faloon Larraguibel. Ante esto, la pareja de Dides, Sammis Reyes, se refirió al trabajo llevado a cabo por la cantante en todo el proceso: “Tiene mucho que ver con el profesionalismo que hay en su equipo, yo estoy en la interna y puedo ver todo lo que se esfuerzan para hacer que todo esto pase”, inició Reyes.

“En la televisión vemos el producto final, pero todo lo que hay detrás, el nivel de preparación es realmente muy intenso, es como ser un deportista de elite (...) ella se lo toma muy enserio, es su carrera. Representa a Chile de una muy buena manera”, agregó.

Cuando se le preguntó acerca del piscinazo que hará Dides, el deportista señaló que “Ella no se pone nerviosa, tiene mucha confianza (...) no me cabe duda que lo va a hacer muy bien”, concluyó.