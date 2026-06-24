Festival de la Peruanidad regresa a Santiago: Grupo 5, Armonía 10 y gastronomía peruana encabezarán la fiesta

La comunidad peruana en Chile y los amantes de la cultura del país vecino tendrán una nueva oportunidad para celebrar sus tradiciones con una nueva edición del Festival de la Peruanidad, evento que se realizará los próximos 25 y 26 de julio en el Club Hípico de Santiago.

La actividad, organizada en el marco de las Fiestas Patrias del Perú, reunirá durante dos jornadas una amplia programación musical, gastronómica y cultural orientada a toda la familia.

Entre los artistas confirmados destacan algunas de las agrupaciones más populares de la música peruana, como Grupo 5, Armonía 10, Banda Bambamarca y Yarita Lizeth. A ellos se sumará la participación especial de Zúmbale Primo, uno de los referentes de la música ranchera chilena.

Además de los espectáculos musicales, el encuentro contará con una variada oferta gastronómica que incluirá platos tradicionales peruanos, propuestas de cocina gourmet, postres típicos y coctelería inspirada en la cultura del país andino.

La organización también contempla presentaciones de danzas folclóricas y diversas actividades orientadas a difundir las expresiones culturales peruanas, en un espacio al aire libre y pensado para públicos de todas las edades.

“Queremos que este festival sea un puente de unión cultural. Un espacio donde la comunidad peruana residente en Chile se sienta como en casa y donde el público chileno pueda disfrutar de la mejor música y gastronomía del mundo en un solo lugar”, señaló el organizador del evento, Dolmer Pérez.