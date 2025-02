“Sus críticas son apresuradas”: subsecretario Cordero responde a dichos de Matthei contra el Gobierno por masivo corte de luz

Durante esta mañana, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió al masivo corte de luz que afectó desde la región de Arica hasta Los Lagos y a las críticas dirigidas al Gobierno por la candidata de RN y la UDI, Evelyn Matthei.

“El problema es de la empresa, porque es el lugar donde se produjo la interrupción, pero también el Presidente y el Gobierno han explicado esta mañana que eso no es exclusivamente responsabilidad de esa empresa, sino que existe, por el diseño del sistema eléctrico, un conjunto de responsabilidades que tienen que indagarse, entre otras, aquellas que están vinculadas a la investigación que realiza el propio Coordinador Eléctrico de los participantes”, señaló Cordero.

Respecto a los plazos para esclarecer lo ocurrido, explicó que “la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha señalado esta mañana los plazos en virtud de los cuales el Coordinador Eléctrico tiene que entregar su información para que luego, dentro del plazo de 15 días, la Superintendencia pueda emitir sus primeras opiniones”.

Críticas de Evelyn Matthei

Además, sobre las críticas de Matthei al manejo del Gobierno, donde afirmó que “quienes hoy son Gobierno y sus funcionarios han bloqueado las inversiones en el ámbito eléctrico por la permisología, el fundamentalismo ambiental y una hostilidad permanente en contra de los privados”.

En esa línea, Cordero sostuvo que “la inversión en el sistema eléctrico no es lo mismo que la inversión de un proyecto o una actividad de comercio. Son estructuras y servicios sujetos a regulación pública, cuyas inversiones demoran mucho tiempo y más de una administración”.

“Hacer imputaciones a una administración en concreto respecto a una situación que no debió haber ocurrido, en relación con el funcionamiento del sistema eléctrico que supone inversiones estructurales, me parece una crítica apresurada y alejada del hecho principal”, añadió.

“Resulta inadmisible”

En cuanto a la magnitud del corte de suministro, el subsecretario enfatizó que “la interrupción del servicio eléctrico del día de ayer, como servicio esencial y por la magnitud de su extensión, resulta inadmisible . Y eso, por cierto, quienes participan de la discusión pública podrán tener opiniones sobre cómo pudo ocurrir esto. Pero lo que sucedió ayer no debió ocurrir, y por eso he citado dos principios muy elementales. El de regularidad: hay estándares que deben cumplirse. Y en segundo lugar, el de continuidad: el servicio no se puede interrumpir. Eso es incumplir la ley”.

“Usted podrá después tener opinión. Ese es un debate muy antiguo entre nosotros, que lleva muchísimos años, y probablemente ustedes puedan entrevistar a muchos especialistas en torno a la inversión en temas de transmisión. Pero lo que ocurrió ayer no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una circunstancia de desconexión del sistema y, luego, con cómo levantar el mismo en tiempo oportuno, lo que resulta sencillamente inadmisible”, finalizó.