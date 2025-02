En el regreso de la selección chilena de básquetbol al país tras haber quedado fuera de la Americup en el último partido, contra Venezuela, en ADN TOP KIA conversamos al respecto con el presidente de la Federación de Básquetbol de Chile, Irán Arcos.

“Son sentimientos encontrados, pero nos queremos quedar con un equipo que sale a competir a cualquiera, logró triunfos históricos con países a los que no se les ganaba hace 50, 60, 70 años. Demostraron que están para cosas grandes, escucharlos con esa seguridad de que no van a competir, sino a ganar me llamó la atención”, destacó, junto con reconocer todos los líos que tuvieron en la visita a Caracas.

“Hasta tuvimos algunos con problemas estomacales. Aitor Pickett no debería haber jugado. Tuvimos problemas con la visa, los tiempos no dieron para contar con Kevin Rubio al no tener relaciones con Venezuela. Barham Amor alcanzó a llegar dos días antes. Son cosas que nos van a servir para el futuro, pero la mala suerte nos acompañó bastante en esta ventana. Pasamos muchas situaciones que nunca hubiéramos imaginado”, remarcó Irán Arcos, buscando proyectar lo que viene para el equipo nacional.

“El entrenador tiene una amplitud más de jugadores, el plantel que llevamos no es el que venía jugando. No logramos el objetivo final, pero esa frustración se va a pasar con el nuevo proceso que iniciaremos en julio, con miras a Qatar 2027″, comentó, apuntando a los próximos partidos que tendrá La Roja cestera.

“Hay un clasificatorio con cuatro cupos que se logran con dos cuadrangulares, uno en Centroamérica y otro en Sudamérica. Es en julio, estará Ecuador, Paraguay, nosotros y otro centroamericano. De ahí se completa el cuadro de 16 que disputa los 7 cupos que van al Mundial”, cerró Irán Arcos en ADN TOP KIA.