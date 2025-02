“Nos daban por muertos antes de jugar”: la revancha de Néstor Gorosito tras eliminar a Boca Juniors en La Bombonera

Néstor Gorosito fue protagonista antes, durante y después del partido en el que su equipo, Alianza Lima, dio la sorpresa al eliminar a Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores.

Tras haber ganado en Perú, muchos hablaban de que los xeneizes tenían la ventaja para dar vuelta la llave, cuestión que “Pipo”, identificado con River Plate, desestimó ya apenas terminada la ida.

"Es todo un biri biri esto de la cancha, es un mito. No pasa nada con eso, la gente no entra a la cancha. Para mí es todo sanata. Después, si Zeballos hace una bicicleta y la clava al ángulo es virtud del jugador, no de la cancha“, recalcó Néstor Gorosito, frase que refrendó tras haberse quedado con la clasificación luego de ganar por lanzamientos penales.

“No es La Bombonera. Entro a la cancha, puede no haber nadie o un millón de personas, es el contrario y la pelota. A Boca lo han hecho grande los jugadores, los equipazos que han tenido. A la cancha entran los jugadores, porque si no, un equipo tendría que ganar todos los partidos”, recalcó el exvolante de la UC, desestimando la influencia de la localía.

“Puedo ir al Maracaná, jugar mal, pero no porque la gente me grite, juego mal porque el rival es mejor o tuve un mal día. Adentro de la cancha son 11 contra 11. Todas las canchas tienen dos arcos, dos áreas, una mitad de cancha”, dijo Néstor Gorosito, recordando que no eran los favoritos para clasificarse.

“Nos daban por muertos antes de jugar, que se adelantó un partido, que esto, lo otro. En el fútbol no se puede predecir nada, por eso es tan lindo y tan amplio, no es absoluto. Son puntos de vista”, cerró el argentino que eliminó a Boca Juniors.