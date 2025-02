Luis Jiménez tras años se sincera y confiesa que no le gusta ser apodado “Mago”

El exfutbolista Luis Jiménez fue el protagonista del tercer episodio de la nueva temporada de Tenemos que Hablar, el podcast conducido por la familia Araneda Vacarezza. En el espacio sorprendió con una confesión que rápidamente generó impato.

En la entrevista, el exvolante reveló que nunca se ha sentido a gusto con el apodo “Mago”, un sobrenombre que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera.

A pesar de que este mote ha sido parte de su identidad futbolística, el exjugador de equipos como Palestino, Fiorentina, Lazio, Inter de Milán y West Ham United aseguró que prefiere ser llamado simplemente por su nombre.

El momento ocurrió cuando Marcela Vacarezza le entregó un obsequio de uno de los auspiciadores y le preguntó directamente: “Te gusta que te digan Luis o Mago”, a lo que él respondió sin dudar: “Luis (...) Nunca me ha gustado que me digan Mago”.

Ante la sorpresa de la conductora, esta insistió con la consulta: “¿Por qué no te gusta?”, a lo que el exmediocampista explicó: “Nunca me ha gustado ‘Mago’, desde chico. O sea, prefiero que me llamen Luis o... Bueno, en Italia me decían Jiménez, siempre te llaman por el apellido, pero Mago nunca me acomodó”.

Incluso, en tono de broma, el exseleccionado nacional hizo referencia a Felipe Vidal, otro de los panelistas que estuvo presente en el pódcast, y comentó: “Bueno, si hubiera estado Felipe, me hubiera dicho ‘bueno Mago’”.

El legado de Luis Jiménez en el fútbol

A lo largo de su carrera, Luis Jiménez ganó varios campeonatos. En Italia, logró ganar dos títulos de la Serie A y una Supercopa de Italia. En el ámbito nacional, levantó la Copa Chile en dos ocasiones, una con Palestino y otra con Magallanes.

El exfutbolista, reconocido por su talento y visión de juego, tuvo una trayectoria tanto en el fútbol chileno como en el exterior, jugando en clubes de élite como Lazio, Fiorentina, Inter de Milán y West Ham United. Además de que también participó en varios ciclos de La Roja.