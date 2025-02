“Somos bien intensos”: Sammis Reyes detalla su relación con Emilia Dides tras oficializarla durante la Gala de Viña 2025

El exjugador de la NFL, Sammis Reyes, fue el más reciente invitado del programa Díaz en Viña, conducido por Pamela Díaz, donde compartió detalles inéditos sobre su relación con la cantante y modelo Emilia Dides.

Durante la Gala del Festival de Viña 2025, la pareja confirmó públicamente su romance, algo que, según el deportista, querían comunicar sin rodeos. “No queremos ocultar esto. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Imagínate no poder salir ni siquiera a tomarse un café tranquilo. Es una lata”, expresó en la conversación.

Tras ello, el también modelo confesó: “Somos intensos, en todo ámbito (...) Yo le pedí pololeo a ella. Pero fue por razones súper divertidas”.

A petición de Pamela Díaz, Sammis Reyes reveló cómo fue el primer acercamiento con la cantante. “Me mandó un mensaje ‘oye, te mencioné en un programa (donde lo encontró guapo), te lo quiero comentar acá, para que lo sepas y no lo veas y sea cómo por qué no me dijiste antes’“, contó.

“Entonces me lo dijo (que lo encontraba guapo) en un mensaje de voz en Instagram. Y después le dije ‘vamos a comer algo’, la invité a cenar, nos juntamos y conectamos al tiro”, añadió.

Sin embargo, en ese momento, él se encontraba en Estados Unidos, cuando la exRojo representaba a Chile en el Miss Universo, por lo que no se enteró de inmediato del revuelo que generó la participación de Emilia Dides en el certamen de belleza.

Aun así, sabía de antemano que Emilia era Miss Universo Chile.

“Después de que mandó ese mensaje, la invité a cenar, y entré en esa conversación sin tener contexto, sin tener expectativas”, agregó el deportista.

Lo que lo enamoró

Desde el primer encuentro, el exjugador de la NFL aseguró que lo que lo enganchó de ella fue "su personalidad, es muy directa. Es directa, dice lo que piensa pero de una manera muy tierna. A mí me dijo todo lo que pensaba, derecha, pero lo dice muy lindo”.

“Para mí es importante igual, cosas que aprendí rápido con ella, cómo cuánto ella valora a su familia y eso para mí también es fundamental. Alguien puede ser extremadamente hermosa, pero si es que no tiene los valores que estoy buscando, yo no tranzo. Aunque sea la mujer más linda el mundo no tranzo”, añadió.

El deportista chileno-estadounidense aseguró que desde el primer momento sintió una gran atracción por Emilia Dides, gustándole desde la primera vez que la vio en persona.

“Es súper sencilla. Aunque no venga con maquillaje, ella es súper linda”, aseguró.

Finalmente, recordó cómo terminó esa primera cita: “Fuimos a comer, comimos, conversamos tres horas, sobre todo en la vida... Se armó al tiro (...) Antes de que saliéramos le dije ‘ven un poquito, vuelve’, le di la mano y un beso“.