Uno de los jugadores destacados en el gran triunfo de O’Higgins ante Colo Colo por 1-0, fue Yorman Zapata, el atacante de 24 años ingresó en el segundo tiempo, y tras una gran jugada individual, entregó la asistencia de gol a Bryan Rabello.

El extremo que, tras un buen paso en Deportes Magallanes, partió hacia el fútbol argentino, específicamente a Defensa y Justicia, donde no tuvo muchas oportunidades. Sobre este tema, conversó con AS Chile tras el partido ante los albos.

“Yo fui a Argentina y en el único partido en que jugué como titular, marqué un gol y ganamos. Ya después el profe, Julio Vaccari no me colocó más... Entonces, por eso tomé la decisión de volver para relanzar mi carrera. Si uno no juega, no va a estar feliz, y por eso retorné. Pero en los pocos minutos que tuve, yo rendí en Argentina”, señaló el chileno-colombiano.

Al ser consultado si tuvo mala relación con el entrenador, quien es ahora el DT de Felipe Loyola y Luciano Cabral en Independiente, respondió: “claro, con el entrenador de ese momento, sí. Después llegó el profe ‘Paqui’ (Meneghini), pero ahí yo ya tenía encaminada mi vuelta a Chile”.

Para finalizar, Yorman Zapata reconoció volver al fútbol de nuestro país, para volver a un buen ritmo de competencia. “Claro, para estar feliz. Igual no lo he pasado muy bien, pero de a poco vamos tratando de retomar el nivel que tuve en años anteriores, que fue muy bueno”.