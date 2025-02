Piedras, camotes y vidrios: denuncian agresiones de hinchas de Colo Colo a la fanaticada de O’Higgins en el Monumental

O’Higgins dio el gran golpe ayer lunes al vencer a Colo Colo, acabando con una racha de ocho meses sin que los albos sufrieran derrotas en el Monumental.

Sin embargo, aunque tenían todo para festejar, el puñado de fanáticos “celestes” que llegó al recinto de Pedreros no tuvo una experiencia del todo agradable.

“Lo que pasó hoy fue horrible. Esta es la última opción que tengo para expresar lo que ocurrió”, partió diciendo Constanza Aguilar, fanática de O’Higgins, quien a través de su cuenta de Tik Tok denunció la falta de seguridad para ellos en el Monumental.

“Alcancé a ver 10 a 15 minutos del partido cuando los hinchas de Colo Colo se subieron al techo del baño donde estábamos nosotros. Ahí empezó el matadero. Estaba enfocada en el partido, pero empezaron a caer piedras, camotes. Tiraban vidrios, que no sé de dónde sacaban”, comentó, junto con compartir imágenes en torno a la tensa situación en la que intentaban seguir el partido.

“La gente tuvo que acorralarse en un rincón, estaban intentando abrir una reja que nos separaba de la barra de Colo Colo”, remarcó, junto con reconocer que debió irse anticipadamente del Monumental.

“Nos topamos con dos Carabineros que no pudieron hacer nada. Fueron a ver qué pasaba y se fueron. Decidimos irnos, no podíamos disfrutar del partido. Lo pasamos súper mal, no es mucho respecto de otros partidos, pero no deberíamos soportar este tipo de cosas. Deberíamos ser capaces de ir a un partido sin sentir que te van a comer vivo”, cerró Constanza Aguilar en torno a una cuestionable situación para los hinchas forasteros que van al Estadio Monumental.