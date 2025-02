“No nos había pasado antes”: la autocrítica de Jorge Almirón tras la primera derrota de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2025

Jorge Almirón analizó en conferencia de prensa la caída que sufrió Colo Colo ante O’Higgins en el Estadio Monumental, cuestión que le significó al equipo perder en Pedreros después de ocho meses.

“Tuvimos varias jugadas para hacer gol, pero no tuvimos la precisión para hacerlo. Hay que estar tranquilo. Las derrotas siempre son duras, hay que evaluar y sacar conclusiones, ser positivo en una derrota como hoy. No hay que hablar de más para no equivocarme”, remarcó el argentino, lamentando el no haber podido aprovechar el buen inicio del plantel.

“Hay cosas para hablar con el equipo. Habíamos arrancado bien el partido, las primeras cuatro o cinco jugadas fueron llegadas de gol, el equipo se veía sólido, pero empezamos a cometer errores individuales. El equipo quedaba muy abierto, que cada vez que atacábamos la perdíamos en la salida y ellos lo aprovechaban. No nos había pasado antes. Fue una suma de errores que fue generando desconfianza”, recalcó Jorge Almirón, apuntando a que los jugadores puedan sacar lecciones.

“La derrota siempre duele, más por la gente que llenó el estadio un lunes por la noche, pero hay cosas positivas y las que no hicimos bien hay que mejorarlas (...) Nos tiene que servir para aterrizarnos. Corrió el equipo, pero tenemos que hacer un equipo sólido. Si uno quiere competir a alto nivel, todos tienen que atacar y defender. En algunos momentos quedaba partido el equipo y eso lo que tenemos que corregir”, reconoció.

Jorge Almirón y la situación de los “nombres propios” en Colo Colo

El entrenador del “Cacique” lamentó la lesión que le impidió a Arturo Vidal completar siquiera su primer partido del año.

“Había entrenado muy bien. Saltó y forzó la pierna al chocar en el aire, antes de eso no pasaba nada con él. Si se hizo el cambio es porque se lastimó. Es un jugador top, cuando está bien es una influencia importante para el equipo, no es un jugador normal”, aseguró, junto con defender a Brayan Cortés de su irregular inicio de año, más allá que en el gol no tuvo mayor responsabilidad.

“Trato de ser ecuánime en los momentos difíciles, soy de apoyar al jugador. Hay momentos en que uno no está del todo fino, pero no me preocupa. Necesita jugar para adquirir confianza, pero pienso en el equipo. Hubo errores individuales, pero son todos responsables. Lo tenemos que tomar como enseñanza”, concluyó el DT de Colo Colo en conferencia de prensa.