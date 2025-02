Durante esta jornada, la comediante “Chiqui” Aguayo se presentó por segunda ocasión en la Quinta Vergara, pero como en cada edición del certamen, el humor siempre es blanco de críticas.

En esta oportunidad, la humorista respondió a los cuestionamientos por la velocidad en su rutina: “Veníamos de una cosa que había funcionado no tan bien (Harris), que fue muy lento, yo tenía presente eso”.

“De a poco empecé a pasarlo muy bien”

“Yo no lo sentí de inmediato, la gente me recibió muy bien y sentí que de a poco me fui ganando el cariño de la gente, fui sacando las primeras risas y ahí me fui tranquilizando yo”, agregó.

“Entré apretada y de a poco empecé a pasarlo muy bien, en un minuto los nervios se fueron y estaba disfrutándolo mucho, en comparación con la vez pasada, me sentí mucho mejor porque también hay más horas de escenario”, enfatizó.

La comediante explicó que entre su primera presentación en el festival y la de hoy, existen ocho años de diferencia, por lo que ahora se produjo un mayor disfrute de su parte.