“Ya empiezo a dudar...”: los lamentos de Arturo Vidal tras salir con molestias físicas ante O’Higgins

Tras más de un mes sin jugar, Arturo Vidal tuvo un amargo regreso a la titularidad en Colo Colo. Los albos cayeron por 1-0 ante O’Higgins en el Monumental y el “King” tuvo que dejar la cancha al minuto 64 tras sufrir molestias físicas.

Luego del partido, el volante habló en la zona mixta y se refirió a sus dolencias. “Me sentí muy bien durante el partido, pero al final, en la última jugada donde me estiré, se me apretó un poco (el isquiotibial) y preferí salir”, señaló.

“Es raro, porque me venía cuidando de otra lesión que tenía, llegué bien al partido, me sentí súper cómodo en el primer tiempo, pero luego sufrí la molestia. Ya empiezo a dudar cada vez que me pasa algo así. Espero recuperarme lo antes posible”, agregó.

Respecto a la derrota, Arturo Vidal comentó: “Es triste perder así, el estadio estaba hermoso, tuvimos muchas ocasiones de gol para poder concretar, pero no convertimos, y O’Higgins en una llegada nos hizo un gol. Así es el fútbol. Lo importante es que tenemos mucho tiempo para mejorar”.

“Si todos los equipos se nos vienen a meter atrás y no hacemos un gol rápido, se nos van a complicar todos los partidos, pero si les marcamos un gol podemos ganar 3-0 o 4-0 tranquilamente”, concluyó el mediocampista.