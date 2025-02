La primera noche del Festival de Viña del Mar 2025 estuvo marcada por la polémica presentación de George Harris, quien enfrentó una fuerte división en el público.

Mientras una parte de los asistentes lo recibió con aplausos y vítores, otro grupo lo abucheó desde los primeros minutos de su rutina.

El enfrentamiento entre Harris y el público creció a medida que el comediante intentaba calmar las pifias sin éxito. “Si no te gusta, ve a comprar un refresco, bésate con tu polola, pero no estés toda la noche silbando”, lanzó en respuesta a sus detractores.

Sin embargo, sus palabras no lograron aplacar la tensión en la Quinta Vergara, lo que llevó a que algunos chilenos intervinieran para defenderlo.

“No puedo creer...”

En medio de la controversia, una asistente chilena identificada como Yasmín tomó la palabra y expresó su indignación ante la actitud de parte del público.

“No puedo creer que en mi propio país no sean capaces de respetar un show de una persona que lleva una carrera de 20 años”, señaló visiblemente molesta.

Fotografía: Agencia Uno Ampliar

La mujer, quien viajó desde Santiago exclusivamente para ver el espectáculo de Harris, criticó a quienes arruinaron la presentación con constantes abucheos.

“Pagué mi entrada porque no alcancé a verlo en el Movistar Arena, y por culpa de unos pocos no pude disfrutar el show que esperé por tanto tiempo. Me da vergüenza que esto pase en Chile”, agregó.

Otro asistente chileno también alzó la voz en apoyo al comediante venezolano. “Lo conozco hace muchos años y no es para que el público chileno haga eso, vergüenza internacional”.

“De verdad no se lo merece, hay que pensar que otros artistas vengan acá y que van a decir, mire se ha tratado así a un invitado, qué vergüenza, soy chileno”, sumó.