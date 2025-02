“Qué lástima que ganen los malos siempre”: el reto de George Harris contra el “monstruo” de la Quinta Vergara ante pifias en Viña 2025

La primera noche del Festival de Viña del Mar 2025 estuvo marcada por una fuerte polémica durante la presentación del comediante venezolano George Harris.

Su show se convirtió en un enfrentamiento directo con el público, luego de que un sector de los asistentes lo recibiera con pifias, mientras que sus compatriotas lo defendían con aplausos y cánticos de apoyo.

Desde los primeros minutos, Harris notó la hostilidad de parte del público y no dudó en responder a los abucheos. “Yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pitar toda la noche. Si no les gusta, vayan a comprar un refresco o una empanada”, lanzó desafiante.

23 DE FEBRERO DE 2025 / VALPARAÍSO El Humorista George Harris durante el 64 Festival Internacional de la Canción Viña 2025 en la Quinta Vergara FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO / Diego Martin Ampliar

A medida que las pifias continuaban, el humorista desafió al público chileno, sugiriendo que se enfocaran en disfrutar la noche en lugar de interrumpir su presentación. “Vas a estar toda la noche pifiándome. No entiendo, ¿qué les hice? ¿Cuál es la pelea?”, agregó visiblemente molesto.

Con un tono cada vez más confrontacional, Harris intentó retomar su rutina con anécdotas sobre la vida cotidiana y la nostalgia de los teléfonos fijos, pero las interrupciones no cesaron.

En respuesta, lanzó un comentario que encendió aún más los ánimos: “Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Tengo 20 años haciendo esto, llené el Movistar Arena y aquí estoy”.

“Qué lástima que ganen los malos siempre”

En un punto crítico de la presentación, el comediante cuestionó abiertamente el rechazo que estaba recibiendo. “Qué lástima que ganen los malos siempre, qué lástima que la gente, la mayoría, se pierda de un show (...) así es muy, muy complicado de verdad”.

Finalmente, Harris cerró su presentación dejando en claro su frustración con la reacción del público. “Te amo, Chile, aunque haya algunas personas complicadas. Gracias, Venezuela, por llenar este lugar”, sentenció antes de despedirse en medio de una ovación dividida entre el apoyo y el rechazo.