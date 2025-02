¿Un mensaje para su exesposo? El gesto de Myriam Hernández en Viña 2025 que desató los comentarios en la Quinta Vergara

La presentación de Myriam Hernández en el Festival de Viña 2025 estuvo cargada de emoción, pero un gesto particular durante su interpretación de No te he robado nada llamó la atención del público.

La icónica baladista, que regresó al certamen tras 18 años de ausencia, evitó referirse directamente a su vida personal durante su presentación, esto, después de su rompimiento con su exmánager, Jorge Saint-Jean, pero su interpretación fue suficiente para que los espectadores establecieran la conexión.

Cabe recordar que el quiebre entre Hernández y su exposo se hizo público a finales del año pasado mediante un comunicado en el que, además de confirmar la separación, la cantante anunció que su exmarido dejaría de ser su representante.

Posteriormente, se conocieron versiones sobre supuestas irregularidades económicas que habrían precipitado el fin de su relación.

El gesto

Y esta situación volvió a ser tema mientras Hernández terminada de cantar la mencionada balada, cuando la artista llevó una de sus manos al mentón e hizo un gesto conocido en Chile haciendo referencia a no me importa.

Captura Mega Ampliar

Más allá de las especulaciones, la actuación de Myriam Hernández en Viña 2025 fue un éxito rotundo, consolidando su lugar como una de las artistas más queridas del festival y dejando a sus seguidores con un momento que, para muchos, tuvo un significado especial.