“Siento como si todo lo que hacía a velocidad normal, ahora lo hago en cámara lenta”: la extraña enfermedad que se le detectó a Raúl Ormeño

Raúl Ormeño, exjugador de Colo Colo durante la década de los 80 y campeón de la Copa Libertadores en 1991 con los albos, estaría sufriendo una extraña enfermedad, que podría evolucionar a un trastorno degenerativo.

En conversación con LUN, dio detalles del parkinsonismo que sufre. “Tuve algunos temblores en la mano y sentí rigidez en mi cuerpo y por eso fui al médico. Pensé que se trataba de un indicio de Parkinson, pero me explicaron que lo que tengo es parkinsonismo y tiene síntomas parecidos al Parkinson. Yo ahora no tengo temblores, pero me cuesta hablar a la velocidad de antes. También siento rigidez al caminar o sentarme”, dijo quien también es padre de 7 hijos.

Al ser consultado del porqué se produjo esta condición, el ahora captador de jugadores para la cantera alba, comentó que “en Estados Unidos hay muchos casos de jugadores de fútbol americano que tienen parkinsonismo, por lo que se cree que los constantes y fuertes golpes en la cabeza pueden ser la causa. Y yo tuve cinco TEC (traumatismo encéfalo craneal) durante mi carrera”.

“Por mi forma de jugar, sin duda. Lo curioso es que dos de ellos me lo produjeron compañeros de Colo Colo. Primero, fue con el “Chupete” Hormazábal en un entrenamiento. Los dos éramos muy brutos y chocamos con la cabeza”, comentó el mediocampista que jugó toda su carrera en el “Cacique”.

Si bien la enfermedad le ha provocado problemas de movilidad, no ha afectado a su actual labor en los albos. “Solo me siento más lento, no me afecta mirar como juegan los niños. Yo la verdad es que ayudo al “Chano” Garrido en esta labor, porque él es el capo, el que maneja todo”, recalcó Raúl Ormeño.

Además, cuando le preguntaron si se siente reconocido por los hinchas del “Popular”, comentó que “yo me siento querido por la gente. Los que me vieron jugar con la camiseta de Colo Colo me valoran, se acuerdan de mis patadas, pero también de un par de golazos que hice, como uno a la U. Y por cierto del título del 91, pese a no ser el protagonista que me hubiese gustado ser”.