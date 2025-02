El periodista Rodrigo Sepúlveda, recientemente anunciado animador del matinal Mucho Gusto de Mega, se sumó al debate sobre la polémica presentación de George Harris en el Festival de Viña del Mar 2025.

Con una postura crítica, analizó los errores que marcaron la rutina del comediante venezolano, la cual terminó siendo una de las más controversiales en la historia del certamen.

“Su función era hacer reír y no lo hizo. Por lo menos, yo no me reí“, afirmó el comunicador, dejando en claro que el principal problema del show no fue la división entre el público, sino la falta de humor.

“No me gusta esa separación”

Desde su perspectiva, Harris cometió varios errores clave que terminaron por jugarle en contra. En primer lugar, la ausencia de un humor efectivo, ya que gran parte de su presentación se basó en relatos sin remates cómicos. En segundo lugar, la manera en que reaccionó a las pifias, deteniéndose constantemente para confrontar al público en lugar de intentar recuperar el ritmo de su show.

“Yo creo que había muy poca gente que lo silbaba. No entiendo por qué le dio tanta importancia a eso. No eran tantas pifias como para frenar el show permanentemente”, señaló Sepúlveda.

Uno de los aspectos más criticados por el periodista fue la división que, según él, Harris provocó en la Quinta Vergara entre chilenos y venezolanos. “No me gusta esa separación. Hay muchos venezolanos que aportan a nuestro país y no era necesario generar una disputa”, expresó.

Finalmente, valoró la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, destacando su capacidad para manejar un momento difícil. “Ellos lo hicieron espectacular. Demostraron que saben leer al público y contener situaciones complicadas”, concluyó.