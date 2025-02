El periodista José Antonio Neme, quien estuvo a cargo de la conducción de la competencia internacional y folclórica en a primera noche del Festival de Viña 2025, se refirió a la polémica rutina del comediante venezolano George Harris.

El show del humorista en la Quinta Vergara estuvo marcado por una fuerte división entre aplausos y pifias, lo que terminó en una de las presentaciones más comentadas del certamen.

Frente a esto, Neme negó rotundamente haber incentivado los abucheos hacia Harris, respondiendo tajante a quienes lo acusan de haber contribuido a la tensión en el ambiente.

“¿Cómo yo voy a andar incentivando esas cosas? Tengo cosas más importantes que hacer en mi vida", declaró el periodista cuando fue consultado por las críticas en redes sociales.

“Si a alguien le molestó lo que yo dije, la queso (forma de decir a esa persona tiene que soportar), la verdad. Yo tenía reparos respecto del espectáculo y eso es lo que opino. Si a alguien le gustó o no le gustó, me pareció que era un relato que la gente no entendió. Al menos el público que lo estaba a través de la televisión no lo entendió tanto y, bueno, terminó en ese cuadro extraño", sumó.

“No me reí"

Asimismo, Neme reconoció que la actuación de Harris fue confusa y que él mismo no logró conectar con su humor: “La verdad, la rutina la escuché, pero no la entendí. No sé si era chistoso o no. Yo, no me reí”.

Además, el comunicador describió el ambiente en la Quinta Vergara como extraño, asegurando que en un principio era difícil identificar si predominaban las pifias o los aplausos. “Fue muy raro. No sé si el público estaba dividido, pero parecía que había dos tipos de público. Era difícil distinguir qué estaba pasando”, comentó.

Sobre la reacción de los animadores principales, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, destacó su profesionalismo en la contención de la situación. “Lo hicieron increíble. La Karen estuvo espectacular, tenía que haber estado en este escenario hace mucho tiempo”, afirmó.