No había ambulancia en el evento: mujer muere en fiesta costumbrista de Frutillar tras sufrir un paro cardiorrespiratorio / Foto @RadioSago

Una mujer de aproximadamente 50 años murió en la Fiesta Costumbrista de Casma, en Frutillar, región de Los Lagos , tras sufrir un paro cardiorrespiratorio . A pesar de recibir maniobras de reanimación, no logró ser estabilizada, lo que llevó a la suspensión del evento.

El alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, lamentó lo ocurrido y admitió que en el lugar no había una ambulancia disponible. “Hoy día acá no había ambulancia y eso uno no lo puede negar”, señaló la autoridad según consigna el Diario de Chiloé .

El edil agregó que el personal capacitado intentó asistir a la mujer y que se contactó a los números de emergencia. Sin embargo, la víctima no alcanzó a ser trasladada a un recinto asistencial.

Arismendi afirmó que tras esta situación se debe reforzar la seguridad en futuras actividades. “En el futuro tenemos que exigirlo, más que solicitar. Vamos a tener que exigirlo porque efectivamente acá la municipalidad entrega una subvención a esta fiesta costumbrista”, sostuvo.

El municipio también anunció que brindará apoyo a la familia de la fallecida, mientras se investigan las circunstancias del deceso.