Marc Anthony sublime, George Harris lo peor en años, Bacilos y sus clásicos: así fue la primera noche del Festival de Viña 2025

La primera noche del Festival de Viña 2025 inició con un espectacular despliegue de música y humor en la Quinta Vergara, consolidándose una vez más como el evento televisivo más visto en Chile.

El encargado de abrir la jornada fue Marc Anthony, quien desató la euforia con sus más grandes éxitos. El salsero puertorriqueño hizo vibrar a la Quinta con canciones como Vivir mi vida, Tu amor me hace bien y Valió la pena.

Su show fue uno de los más comentados en redes sociales, donde los fanáticos destacaron su energía y entrega en el escenario.

Marc Anthony / Diego Martin

Por otro lado, el humor estuvo a cargo del comediante venezolano George Harris, quien a los pocos minutos de su rutina fue pifiado por el Monstruo.

Con una rutina basada en anécdotas sobre la migración y el choque de costumbres generó opiniones divididas.

En respuesta, el comediante lanzó una serie de comentarios dirigidos a quienes lo interrumpían: “Si ustedes quieren que yo me vaya, me voy. No pasa nada, mi avión sale igual a Estados Unidos en dos días”.

Fotografía: Agencia Uno

Finalmente, la noche cerró con la banda Bacilos, que llevó a los asistentes en un viaje nostálgico con clásicos como Caraluna y Mi primer millón. Su show mantuvo la energía alta hasta el final.