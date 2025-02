Volvió a La Cisterna, pero con seguridad será por pocos días. Iván Román dejó atrás el paso de la Selección Chilena de Fútbol por el Sudamericano Sub 20, y ahora se centra en los ‘árabes’.

Sin embargo, aquello podría durar poco. Está a las puertas de emigrar al fútbol brasileño para vestir los colores del Atlético Mineiro.

Con una personalidad poco común para su edad, el joven defensor comentó su presente y descartó ser el mejor jugador de su generación: “no, puede ser que tenga más experiencia, más partidos, pero somos todos iguales“, dijo en conversación con La Tercera.

“Que te den la camiseta por la regla, pero después que te la dan no hay que soltarla más. Uno tiene que jugar porque se lo merece, no por la regla del juvenil”, complementó Román.

Tema fundamental en la carrera de un futbolista es la relación con los hinchas, algo que a Román no le interesa mucho desde la mala onda: “no me importa lo que hablen. Cuando uno anda bien, toda la gente te alaba, pero cuando uno anda mal, que me ha pasado en Palestino, pasa todo lo contrario. Soy muy fuerte de mente, trabajo con psicólogo y no me importa lo que la gente diga. No miro lo que dicen las redes sociales”, aseguró.

“Si miro y me aparece algo, lo leo. Pero no me afecta nada. No me importa nada lo que la gente diga de mí. Sé cuando me equivoco, sé cuando las cosas andan bien, y sé cómo tengo que trabajar”, complementó el joven.

Al cerrar, dejó una tremenda reflexión: “la cabeza es lo más importante del futbolista. No siempre llegan al fútbol los mejores jugadores, llegan los que tienen la mejor cabeza, los que toman mejores decisiones. Yo trabajo desde chico con mi psicólogo”, indicó Iván Román.