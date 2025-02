Solo horas son las que restan para que el Festival de la Canción de Viña del Mar arranque en la Quinta Vergada, y este lunes quien se robará las miradas será la cantante nacional, Myriam Hernández.

La artista chilena enfrentó a los medios de comunicación en la previa de su presentación y, como era de esperar, abordó la compleja ruptura sentimental que protagonizó hace algunas semanas.

“Bueno, obviamente en la vida hay momentos difíciles, ¿no es cierto?, y tristes, pero también en la vida hay momentos en los cuales uno aprende mucho, se vuelve a levantar y a veces con más fuerza, y tengo a mis hijos fuera de serie”, partió diciendo.

Agregó que “Myriam y Jorge son mi fortaleza, Dios, mis amigos, mi familia, y me siento más motivada que nunca”, complementó la cantante.

Insistió en que se encuentra “con mucha energía, muy agradecida a esta invitación de Mega, de Bizarro, de la municipalidad de Viña del Mar”, dijo.

“Todos han sido tan maravillosos conmigo que solamente puedo dar gracias a todos, gracias a todos ustedes también por el respeto que he sentido, lo he sentido increíblemente, gracias al público, porque me ha sostenido con mensajes de amor, de bendiciones, de cariño, y simplemente soy muy agradecida de Dios y de la vida, y de todos. Gracias, simplemente gracias”, cerró Hernández.