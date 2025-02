En medio del partido en que la U de Chile enfrentó a Unión La Calera, en ADN Deportes no olvidamos el importante conflicto que existe en torno a la propiedad de Azul Azul.

Al respecto, charlamos con Juan Pablo Pavez, uno de los integrantes del directorio, representante de Daniel Shapira, segundo máximo accionista del club, que no escondió su incomodidad ante el manejo de Michael Clark.

“Este tema es sumamente complejo, es difícil que la gente lo pueda entender. Está llegando una cantidad de información que desde el primer día dije que era gravísima, se han acumulado una cantidad de antecedentes contundentes. Va a salir mucha información a la luz y se sabrá la verdad”, dijo, planteando que el proceso irá tomando su curso considerando la situación que estalló con la investigación contra Sartor.

“La investigación recién comienza, esto no es rápido, pero hay información contundente. Hay gente que empieza a hablar, que cuenta cosas. Sergio Jadue, cuando era campeón, negaba todo y celebró hasta el último minuto. Veamos cómo ocurren las cosas en este país. Las cosas ocurren cuando un organismo puede investigar”, remarcó Juan Pablo Pavez, incómodo ante los problemas respecto de quiénes son los reales propietarios de Azul Azul.

“Todos los caminos conducen a Roma. El tiempo dirá la razón. Acá se va a demostrar quienes son los reales dueños de la U. Tengo serias dudas de que gente que nadie conoce y que sale como dueño, cuando un juez le pregunte si lo son, lo firme. No creo que lo hagan, uno no puede mentir ante un juez”, comentó, asegurando que esta situación no puede ensuciar la situación deportiva de la U de Chile.

“Hay que hacer una fuerte separación. Todos queremos que la U sea campeón, se formó un buen equipo, pero hay que dejar al margen a los jugadores respecto de lo institucional, donde uno tiene hacer lo que hay que hacer”, reconoció, apuntando con mesura ante la información que entregó Danilo Díaz en torno al interés de capitales de Arabia Saudita en tomar el control de Azul Azul.

“Son rumores. No va a ser simple de que haya otra venta más. La empresa anterior tenía un activo importante como Tactical Sport y que está en sospecha por un año al ser vendido. Puede haber una compra, pero se puede deshacer perfectamente. Esto no es tan simple”, cerró Juan Pablo Pavez en ADN Deportes.