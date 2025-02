Alejandro Tabilo y sus expectativas de cara al Chile Open: “Ha sido duro, pero estoy tranquilo (...) Una semana te cambia todo”

En la previa al inicio del Chile Open 2025, el finalista del año pasado, Alejandro Tabilo, desarrolló una clínica de tenis con jóvenes deportistas en San Carlos de Apoquindo, en una acción desarrollada por uno de sus auspiciadores, ISDIN.

En ese contexto, el número 1 de Chile conversó con ADN Deportes para anticipar sus sensaciones de cara a la disputa del torneo.

“Con la ilusión de ganar el torneo, sería muy lindo. Estamos tratando de tomarlo con calma, partido a partido. Nos toca una dura primera ronda, estamos muy concentrados, enfocados, feliz de cómo he preparado este torneo, llegando con mucha anticipación”, comentó, abordando las chances de eventualmente jugar con Tomás Barrios y Nicolás Jarry durante el desarrollo del torneo.

“No veo los cuadros, no he visto nada. Solo sé la primera ronda, sería increíble jugar de nuevo con Tomy en primera ronda, que fue lo que pasó el año pasado. Coria también juega muy bien, hemos tenido buenas batallas. Va a ser una primera ronda interesante, estamos listos para darlo todo”, recalcó el 28 del ranking ATP, apuntando a revertir un año en el que todavía no ha ganado un partido.

“Ha sido duro, pero estoy tranquilo, he estado haciendo las cosas bien. Se va a dar en algún momento. El tenis es así, una semana te cambia todo. Hemos estado con buenos partidos. Hay que seguir adelante, usar el público acá también, estar en casa para agarrar ese impulso. Es parte del tour”, comentó, asegurando que hay diversos factores para su mal arranque de temporada.

“Estamos jugando con los mejores del mundo. Hay que estar preparado para cuando pasan estas cosas, no soy el único al que le pasa. Hay que adaptarse, es parte del tenis”, comentó Alejandro Tabilo, esperando que la localía en Santiago le impulse, más aún habiendo sido finalista en 2024.

“Mi tenis se adapta a muchas condiciones, me siento confiado con mi saque. Lo del año pasado demuestra que puedo jugar en cualquier tipo de condiciones, asi que estoy tranquilo con eso, quiero salir a jugar y hacer lo mejor posible”, cerró el número 1 de Chile en ADN Deportes.