Lograron juntar las firmas: Senadores de oposición convocan sesión especial por millonarios traspasos de Corfo al Tesoro Público

Un grupo de senadores de oposición logró reunir las firmas necesarias para convocar a una sesión especial en el Senado, con el objetivo de analizar los traspasos de dinero desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Tesoro Público, que sumaron US$ 3.400 millones en 2023.

Además, se informó que Corfo contrajo deuda por otros US$ 1.000 millones con organismos internacionales, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la gestión financiera del gobierno.

Senadores exigen explicaciones al Ejecutivo

La solicitud para convocar la sesión especial fue presentada por la senadora María José Gatica (RN), quien expresó su preocupación por las implicancias de esta operación.

“Estoy impactada. Aunque no esperamos mucho del manejo financiero de este gobierno, aún así logra decepcionarnos”, señaló la parlamentaria.

“Que haya utilizado la capacidad de endeudamiento de Corfo para cubrir su déficit fiscal es una señal alarmante del grave riesgo fiscal en el que estamos. Esto pone en peligro la estabilidad financiera de Chile a largo plazo y podría afectar a millones de pymes y empleos en el futuro”, advirtió, publica La Tercera.

Asimismo, Gatica exigió explicaciones claras por parte del Ejecutivo y que se asuman las responsabilidades correspondientes.

Ministros y autoridades citadas a la sesión

En la solicitud presentada a la presidencia del Senado, se pidió la presencia de:

Mario Marcel , ministro de Hacienda.

, ministro de Hacienda. Nicolás Grau , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Javiera Martínez , directora de Presupuesto.

, directora de Presupuesto. José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo.

Los senadores firmantes demandaron que la sesión se realice a la brevedad posible, considerando la magnitud del caso y sus efectos sobre la política fiscal del país.

Senadores que apoyaron la solicitud

El requerimiento fue firmado por 17 senadores, superando el mínimo de 16 firmas necesarias para convocar la sesión, según lo establecido en el artículo 67 del Reglamento del Senado.

Entre los firmantes se encuentran:

María José Gatica (RN)

Carmen Gloria Aravena (Republicanos)

Paulina Núñez (RN)

Juan Castro Prieto (PSC)

David Sandoval (UDI)

Matías Walker (Demócratas)

Rafael Prohens (RN)

Kenneth Pugh (ind-RN)

Iván Moreira (UDI)

José Durana (UDI)

Alejandro Kusanovic (ind-RN)

Francisco Chahuán (RN)

Luz Ebensperger (UDI)

Enrique Van Rysselberghe (UDI)

Sebastián Keitel (Evópoli)

Rojo Edwards (PSC)

Carlos Kuschel (RN)

Contexto: la investigación que reveló las transferencias de Corfo

La convocatoria al Senado surge tras la publicación de un reportaje de The Clinic, que reveló que Corfo realizó traspasos de US$ 3.400 millones al Tesoro Público en 2023, además de asumir nueva deuda por US$ 1.000 millones con entidades internacionales.

Esta situación ha generado preocupación en el ámbito político y económico, ya que podría estar relacionada con la necesidad del gobierno de cubrir su déficit fiscal, lo que según los críticos podría afectar la sostenibilidad financiera del país.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ya había advertido recientemente sobre el deterioro del balance estructural, lo que aumenta la presión para que el gobierno explique la razón de estos movimientos financieros y sus implicaciones a futuro.