Grabado de patentes en vidrios y espejos: ¿Es necesario para sacar el permiso de circulación en Chile?

En mayo de 2024, y con la publicación de un nuevo reglamento en el Diario Oficial, comenzó la implementación del grabado de patentes en vidrios y espejos de los vehículos en Chile.

En detalle, todo consiste en una nueva norma para los conductores de automóviles los que por ley están obligados a sumar la placa en varios puntos.

¿El objetivo? Según aclaró la autoridad de Transportes en su momento, se buscaría reducir el robo de piezas y la posterior venta de estas en el mercado informal.

De tal manera, se establecieron dos plazos para sumar todo: 12 meses en el caso de los vehículos particulares que ya están en circulación y cuatro para los vehículos nuevos.

Por tanto, desde septiembre del año pasado toda persona que compre una máquina sin kilometraje ya encontrará la combinación de letras y número en al menos seis puntos.

Claro que es precisamente en esta época, en medio del pago de permiso de circulación, donde aparece una duda importante. ¿Es obligatorio el grabado para poder obtener el documento?

En estricto rigor, la respuesta es no. De hecho, el límite para hacer el ajuste en auto usados llega recién el 14 de mayo.

Pero ojo, porque desde el 15 del mismo mes todo se comenzaría a fiscalizar, incluyendo un chequeo en las plantas de revisión técnica (PRT).

De tal forma, si no se hizo la modificación permanente, la PRT no aprobará el control período y la importancia radica en que el estado aprobado de la revisión técnica, al igual que no tener multas, es importante para poder obtener el siguiente permiso de circulación anual.

También hay que considerar que aquellos que no hagan el grabado se exponen a multas que van entre 1 y 1,5 UTM. Al cierre de esta nota, la cifra se traduce de $67.294 a $100.941.