Gala del Festival de Viña 2025: estos fueron los famosos con los peores looks en la alfombra roja

Durante la Gala del Festival de Viña del Mar, diversas celebridades desfilaron por la alfombra roja, generando comentarios tanto por sus aciertos como por sus desaciertos en la elección de vestuario.

Mientras algunas figuras fueron destacadas por su elegancia, otras en cambio recibieron críticas en redes sociales por sus atuendos.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el regreso de Tonka Tomicic a la televisión abierta, quien fue ampliamente elogiada por su vestido. Igualmente, la conductora Millaray Viera y el actor Jorge López también recibieron por sus elecciones de vestuario y su desplante.

Sin embargo, no todos corrieron la misma suerte. En redes sociales, varios rostros televisivos fueron blanco de memes y comentarios negativos por sus looks.

Los peores evaluados en redes sociales

Una de las más criticadas fue Daniela Aránguiz , cuyo vestido de una pieza con un pronunciado escote generó reacciones como: “No podrás criticar a nadie en OnlyFama”, “Un desastre” y “Horroroso”.

Que Daniela Aránguiz aprenda de Tita Ureta. Eso es clase y buen gusto!#GalaViña2025 #GalaXMega pic.twitter.com/LEyWq3TaBq — OPEN HEARTS (@vicetias) February 22, 2025

En esa línea, el influencer y comediante Benjamín “Pollo” Castillo también fue objeto de comentarios por su traje de dos piezas de color celeste y mangas cortas, que fue comparado con el uniforme de TENS.

“Acercarse al BOX 15”, “Un homenaje a los TENS” y “El Pollo estaba en turno”, escribieron los usuarios.

Marlene Olivari fue otra de las figuras que generó reacciones en redes sociales. Su vestido de una pieza en color gris eléctrico fue comparado con el traje del Hombre de Hojalata de “El Mago de Oz”, con comentarios como: “Se esfuerza por ser la peor vestida” y “Le dicen ustedes o le digo yo”.

Por otro lado, uno de los personajes más esperados de la noche no logró impresionar como en otras ocasiones. Di Mondo , conocido por sus looks llamativos, llevó un traje con transparencias en el torso y una peluca rubia que no convencieron a los espectadores.

En redes sociales lo compararon con RuPaul y la cantante Karina Miley, con comentarios como: “La versión chilena de RuPaul”, “Defraudó Di Mondo” y “¿Karina Miley?”.