En la UC miran el vaso “medio lleno” pese a la derrota con Coquimbo Unido: “Jugamos mejor hoy respecto del partido con Audax Italiano”

Pese a haber sufrido la derrota en el Francisco Sánchez Rumoroso ante Coquimbo Unido, el DT de la UC, Tiago Nunes analizó de manera positiva el desarrollo del compromiso.

“En el primer tiempo fuimos bastante superiores, con una identidad clara, generando ocasiones de gol, controlando el balón y todas las transiciones del equipo rival, presentó un fútbol que a mí me gustó. Después de la expulsión de Dylan cambia la planificación, teníamos que intentar defender con un equipo que explota las bandas, sin perder la capacidad de buscar un resultado positivo”, partió diciendo en conferencia de prensa, lamentando el tanto de Nicolás Johansen.

“Cuando el partido estaba controlado, sufrimos un gol por una jugada individual, fue un gol de otro partido, fuera de contexto, y el partido toma otro carácter. Nos costó encontrar los espacios a partir de ahí, pero tuvimos dos ocasiones bastante claras”, remarcó, lamentando la forma en la que el equipo fue incapaz de remontar.

“A partir del minuto 25 del segundo tiempo, el equipo se desordenó y dejó de hacer las cosas que habíamos planificado por el deseo de empatar el partido de cualquier forma, perdimos funcionamiento. No podemos perder la forma, la idea”, recalcó Tiago Nunes, conforme con el funcionamiento general.

“En los 65 minutos anteriores el equipo jugó bien, generó ocasiones. No por recibir un gol vamos a cambiar la idea. Estamos buscando repetir una identidad, jugamos mejor hoy respecto del partido con Audax Italiano, pero muchas veces las victorias esconden muchas cosas”, remarcó.

Tiago Nunes y la localía de la UC

El DT cruzado no se mostró incómodo ante el hecho de que tengan que jugar por Copa Sudamericana ante Palestino en el Bicentenario de La Florida, remarcando las dificultades que representa no contar con San Carlos de Apoquindo.

“No tengo nada en contra de la cancha sintética, me parece una buena cancha. El gran problema es que hoy jugamos nuestro décimo partido del año en una décima cancha diferente. No tenemos vínculo con ninguna cancha, el factor de localía. Donde nos toque jugar, tenemos que adaptarnos y sacar nuestra mejor versión a partir de esto”, señaló el brasileño, que alabó el nivel de Vicente Bernedo, titular en la portería del elenco precordillerano ante la lesión de Thomas Gillier.

“Me quedo contento con su actuación, demostró madurez y una evolución. Desde el primer partido que no demostró su capacidad y confiamos en él en este proceso”, cerró Tiago Nunes.