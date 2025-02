“Que devuelvan a Shiri a casa”: Israel acusa que cadáver entregado por Hamás no corresponde a rehén

Uno de los cuatro cuerpos entregados el jueves por Hamás no correspondería a la identidad proporcionada por el grupo islamista, según un reporte forense divulgado la madrugada de este viernes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El informe forense señala que se pudo establecer la identidad de los dos niños de la familia de ascendencia argentina y peruana Bibas, Ariel y Kfir, de 4 años y nueve meses de edad.

Sin embargo, los restos, que según Hamás correspondían a Shiri Bibas-Liberman, madre de los menores, no coinciden con la mujer, de acuerdo con los análisis científicos.

“Violación de la mayor gravedad”

“Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía de Israel, los representantes de las FDI informaron a la familia Bibas que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, han sido identificados”, señaló el reporte de las FDI.

“Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado”, agregó el comunicado.

Las FDI indicaron que esta situación representa “una violación de la mayor gravedad por parte de la organización terrorista Hamás, que está obligada en virtud del acuerdo a devolver a cuatro rehenes fallecidos”.

“Exigimos que Hamás devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes”, añade el comunicado.

“Actuar con sensatez y urgencia”

Hamás respondió horas después que los restos de Shiri Bibas parecen haber sido mezclados con otros restos humanos entre los escombros después de que un ataque aéreo israelí impactara el lugar donde estaba retenida.

“Israel y la comunidad internacional deben mantenerse firmes a la hora de garantizar el cumplimiento del acuerdo, al tiempo que actuar con sensatez y urgencia para hacer frente a estas flagrantes violaciones”, pidió, por su parte, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a los allegados de los cautivos en Gaza. El grupo se dijo “horrorizado y devastado” por la noticia de que el cuerpo de Shiri Bibas no había sido devuelto.