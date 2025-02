“Por favor, que no hable de la Iglesia”: Así vivieron los ejecutivos de Canal 13 la polémica presentación de Los Prisioneros en el Festival de Viña

“Toda la Quinta (Vergara) pifiando, vamos, fuerte, a ver esas pifias, pifien más fuerte, queremos pifias. Esta canción se llama Sexo”.

Así, entre gritos de apoyo y pifias, entró al escenario del Festival de Viña Jorge González el 22 de febrero de 2003, en lo que sería la icónica y polémica última presentación de Los Prisioneros en el certamen internacional. De hecho, tres años más tarde, se separarían definitivamente.

Esa versión del festival tenía como medio oficial a Canal 13, en ese entonces propiedad de la Universidad Católica. Es decir, con mucha influencia de la lglesia en su programación.

“El curita con el sermón...”

“El curita con el sermón en el canal de la televisión, luego la propaganda del celular, con la mina con el poto al aire (...) el curita con la censura en cierto canal de televisión, luego la mina con tetas operadas con la propaganda de cerveza...“, comenzó improvisando González esa noche, generando diversas reacciones en la Quinta Vergara.

Pero la sorpresa y las reacciones -que se pueden apreciar en el video del canal oficial de YouTube del festival- no solo se dieron en el público: el discurso del vocalista de Los Prisioneros generó la molestia inmediata de los ejecutivos de Canal 13.

Alfonso Carbone, director de Warner Music Chile en ese momento, el nuevo sello del grupo chileno oriundo de San Miguel, contó en el podcast “Necesito Poder Respirar: La Vida de Jorge González” cómo fueron los días previos a la presentación y cómo se vivió en el mismo switch de televisión.

“Por favor, que no hable de la Iglesia”

“Ricardo de la Fuente (el director del Festival de Viña) me dice, mira Alfonso, no me importa que hable de Pinochet, no importa que hable de Joaquín Lavín (candidato en esa época), pero por favor, que no hable de la Iglesia. ‘Yo se lo digo’, le digo a Ricardo. Ahora, sabes que si yo le digo eso, lo primero que va a hacer es hablar de la Iglesia (...) es más, le vas a dar tiempo a que piense algo”, reveló.

“Yo me quedo tranquilo si tú se lo dices, que no hable mal de la Iglesia”, le replicó De la Fuente a Carbone, quien le llevó el mensaje a González. “Quédate tranquilo que no voy a decir nada”, le habría respondido el autor del “Tren al sur” al representante de Warner en ese momento.

Pero claramente sí dijo algo. “El señor que no puede hacer la propaganda del condón, él parece que quiere que todo el mundo muera de Sida. El curita con el sermón... sexo. El curita con el sermón... sexo. El manso culo en la televisión... sexo”, dijo González.

Y siguiendo con su improvisación en el tema Sexo, agregó: “el curita con las palabras al cierre. El curita hablando de amor de Jesús, pero cuando torturan y matan se queda callado”.

“¡Córtalo... córtalo!"

“Lo peor fue que yo estaba sentado al lado de Ricardo de la Fuente en la mesa de control y llamaba Mercedes Ducci, toda poderosa en Canal 13, y decía ‘córtalo, córtalo a ese’...todo lo que se te ocurra. Muy católica, pero todo lo que se te ocurra. Yo me iba metiendo debajo de la mesa, y Ricardo decía ‘no podemos Memé (apodo de Ducci), porque es peor’“, relató Carbone.

En 2023, a propósito de los 20 años del concierto, La Tercera habló con Carlos Fonseca, histórico mánager de la banda chilena.

“Quedó la embarrada. Yo estaba ahí con (Ricardo) De la Fuente, el director general de Viña, y él sabía que todo podía pasar, pero eso no lo esperaba. Se molestaron, pero en el sentido que nos dieron la espalda. No celebraron con nosotros, pero más allá de eso, no hubo nada”, precisó.

El mismo medio habló con Enrique García, quien era director ejecutivo del entonces “canal del angelito” y que también estaba en la sala de control.

“Yo desde un principio, cuando empezaron con su discurso, tuve súper claro que no los iba a cortar. Sólo yo podía dar instrucciones en ese minuto y dije que siguiéramos no más, que no cortáramos nada. Haber cortado el show, habría sido renunciar y destruir el proyecto que en ese momento estábamos levantando como canal, que era acercarse a audiencias que nunca habían estado en nuestro radar, y dejar de ser un canal más conservador y para gente adulta. El show de Los Prisioneros era parte de un proceso de transformación de Canal 13 y de posicionamiento en otras audiencias, más jóvenes", cerró García.