Sebastián Yatra enciende las alarmas: fue visto en silla de ruedas justo antes del Festival de Viña

Sebastián Yatra está a pocos días de presentarse en la Quinta Vergara, como uno de los números fuertes del Festival de Viña.

Sin embargo, por estos días, el cantante ha encendido las alarmas debido a que, según él mismo confirmó, se encuentra enfermo.

“Muchas gracias a todos los que me han estado escribiendo, perdón”, fue lo primero que expresó en sus redes sociales.

Y agregó que “llevo como un mes y medio super enfermo de la garganta y nada que se me va entonces ya llevo varias rondas de antibióticos”.

¿Yatra enciende las alarmas?

“Ahorita que estuve en Argentina me tomé otras cosas, fui al médico, pero nada que me termino de mejorar... Pero estoy bien, solamente me hace falta descansar un poquito más", expresó el artista.

Y añadió que “de pronto son también los nervios antes de Viña, que necesito estar al 100 % para ahí”.

Recordemos que Yatra se presentará en Viña el próximo martes 25 de febrero, misma noche que lo harán el comediante Pedro Ruminot y Morat.

Una esperada jornada para la que, ojalá, el artista pueda llegar bien de salud.