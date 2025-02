Reanudan búsqueda de desaparecidos tras naufragio en Talcahuano: Armada tendría identificado el punto exacto del hundimiento

Durante este jueves se retomaron las labores de búsqueda de Gabriel Andrade y Juan Carlos Duarte, los dos tripulantes desaparecidos tras el naufragio de la embarcación Magdalena II, en Talcahuano.

El incidente ocurrió la noche del martes a 2,5 kilómetros del puerto de San Vicente, en la comuna de Talcahuano, mientras la nave realizaba faenas de pesca de sardina.

A bordo de la embarcación viajaban diez tripulantes. Seis lograron llegar a tierra con vida, uno falleció durante el rescate y otro cuerpo fue encontrado el miércoles en Lenga.

No se registraban vientos adversos

Las primeras hipótesis indican que la embarcación habría volcado por una sobrecarga de sardina. La nave, de 18 metros de eslora y con una capacidad máxima de 60 toneladas, ya habría sufrido un accidente en 2019. No se ha confirmado si se trata de la misma embarcación o de otra con el mismo nombre y distinta matrícula.

La Armada confirmó que las condiciones meteorológicas de la noche del martes no registraban vientos adversos, aunque sí había presencia de mar de fondo, lo que pudo influir en la estabilidad de la nave.

“No tenemos ninguna información”

El yerno de Gabriel Andrade, Víctor Bustos, detalló la incertidumbre que viven las familias de los desaparecidos: “Desde anoche no tenemos ninguna información, ni de los desaparecidos, ni del fallecido, ni de los sobrevivientes. No sabemos quiénes son los seis que lograron llegar a tierra, no hemos podido tener contacto con nadie. A mi suegra no le han dicho nada, ni siquiera para confirmar si es uno de los desaparecidos”, dice.

La teniente primero litoral Carolina Pacheco, capitana subrogante del puerto de San Vicente, informó que el último registro de la embarcación fue a las 20:30 horas del martes, según el sistema de posicionamiento satelital.

“Durante el día de ayer, debido a las condiciones climáticas y de visibilidad, no se encontraron rastros de la embarcación. Sin embargo, con el apoyo de una aeronave y un helicóptero naval, esta mañana se detectaron señales en el área donde posiblemente se hundió”, explicó.

Los sobrevivientes

En cuanto al estado de los sobrevivientes, seis lograron regresar por sus propios medios. Uno de ellos acudió voluntariamente al hospital Las Higueras de Talcahuano.

José Luis Paredes, jefe subrogante del recinto, señaló que “recibimos a un paciente adulto masculino proveniente del naufragio. Se encontraba estable, con buenos signos vitales, y tras un periodo de observación, fue dado de alta para continuar su recuperación en domicilio”.

Las labores de búsqueda continúan con apoyo de la Armada y equipos especializados, incluyendo un robot submarino que opera en la zona donde se habría hundido la nave.