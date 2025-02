Nominada a los Oscar: esta es la aclamada película que ya llegó a los cines chilenos y que solo recibe elogios

Este jueves, 20 de febrero, celebramos nuevos estrenos en el cine y para esta ocasión destaca de forma especial la llegada de una de las películas más aclamadas de la temporada.

Se trata nada más y nada menos que de El Brutalista, que ha sido premiada en los Globos de Oro, los Premios BAFTA y en el Festival de Cine de Venecia, entre otras instancias. Además de recibir 10 nominaciones en los Premios Oscar.

Aclamada por la crítica y siendo bien valorada por quienes ya la han visto, el filme genera altas expectativas y apunta a lograr grandes cosas con su lanzamiento masivo a nivel internacional.

La historia sigue la vida de László Tóth, un arquitecto judío húngaro que, tras sobrevivir al Holocausto, emigra a Estados Unidos junto a su esposa, Erzsébet, con la esperanza de reconstruir su vida y carrera en la América de posguerra.

Solo y en un nuevo país totalmente desconocido para él, László se establece en Pensilvania, donde el adinerado y prominente empresario industrial Harrison Lee Van Buren reconoce su talento para la arquitectura. Pero amasar poder y forjarse un legado tiene su precio.

El drama nos plantea una interesante visión de lo que fue EE. UU. en los años 50 y 60, exponiendo conflictos profundos, poco visibilizados pero muy comunes en la época.

Detalles de la película

El Brutalista fue escrita y dirigida por Brady Corbet (Vox Lux; Oscura inocencia), quien escribió el guion junto a Mona Fastvold (El mundo que viene; Dobles parejas).

El elenco está encabezado por Adrien Brody en el papel protagónico de László Tóth, quien fue nominado a Mejor Actor en los Oscar y ya ganó el reconocimiento de la misma categoría en los Globos de Oro y los BAFTA.

Junto a él están: Felicity Jones como Erzsébet Tóth, Guy Pearce como Harrison Lee Van Buren, Joe Alwyn interpretando a Harry Lee

Van Buren, Stacy Martin en el rol de Maggie Van Buren, Alessandro Nivola con el papel de Atila, Isaach De Bankolé como Gordon y Raffey Cassidy como Zsófia, entre otros.

Nick Gordon, D.J Gugenheim, Andrew Lauren, Trevor Matthews, Andrew Morrison y Brian Young se desempeñaron como productores.

Las compañías detrás del proyecto son Brookstreet Pictures, Carte Blanche, Andrew Lauren Productions (ALP), Intake Films, Killer Films, Yellow Bear Films, Protagonist, Three Six Zero Group y Proton Cinema. Es distribuida por Focus Features y A24.