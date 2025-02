“He dejado de hacer muchas cosas porque no está él (...) me falta mi amigo, mi apoyo”

Eduardo Ravani, Fernando Alarcón, 1024x576 jpg ok

El próximo episodio de Te invito, con Rodrigo Sepúlveda, que se emitirá este sábado 22 de febrero a las 19:30 horas por Mega, contará con la presencia de dos figuras emblemáticas de la televisión chilena: Maitén Montenegro y Fernando Alarcón.

Durante la conversación con el periodista, ambos recordaron anécdotas sobre el icónico programa de humor Jappening con Ja, compartiendo detalles sobre cómo surgieron personajes como Canitrot y Pepito TV, además del origen del tema central, “Ríe”.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Rodrigo Sepúlveda le preguntó a Maitén Montenegro cómo le gustaría que la recordaran. Ante esto, la artista de 76 años respondió con su característico sentido del humor: “Mi funeral va a ser un éxito”.

La showoman agregó que no tenía idea de cómo sería aquel momento y que eso sería responsabilidad de los que quedaran, pero expresó su deseo de que estuviera lleno de gente.

Fernando Alarcón no olvida a su amigo y compañero fundador del Jappening con Ja

Por su parte, Fernando Alarcón, de 84 años, habló sobre su estrecha amistad con Eduardo Ravani, a quien conocía desde el colegio y quien falleció en 2023, a la edad de 81 años, producto de un cáncer.

Ambos fundaron el Jappening con Ja, además de desempeñarse juntos en otros programas, desde sus inicios en TVN.

“He dejado de hacer muchas cosas porque no está él”, confesó el actor, agregando que “me falta mi amigo, mi apoyo”, en un emotivo momento del programa.