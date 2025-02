Por qué motivo Antonio Vodanovic no volvió a animar el Festival de Viña nunca más

A pocos días del inicio del Festival de Viña del Mar 2025, el próximo domingo 23 de febrero, los recuerdos del certamen se vuelven cada vez más presentes.

Y sin duda alguna, uno de los iconos de este evento de la Ciudad Jardín es el animador Antonio Vodanovic, quien estuvo a cargo de la instancia por 28 años, desde 1976 al 2004.

¿Por qué Vodanovic no animó nunca más Viña?

Desde que Vodanovic dejó la Quinta Vergara, el animador ha recordado en varias ocasiones cómo la presión y la transformación del festival fueron factores claves en su decisión.

Es más, en 2004, cuando aún tenía un año de contrato pendiente con Canal 13, el animador tomó la firme resolución de no regresar al certamen.

“La noche final yo dije ‘no vuelvo más’”, confesó durante una conversación en el programa CHV En Casa en 2020. Aseguró que ya no soportaba la tensión, el estrés y la responsabilidad que implicaba liderar un evento de tal magnitud.

Además, las nuevas tendencias musicales que llegaban al festival fueron un elemento crucial en su decisión. “Estaba llegando el reggaetón, otro tipo de música que a mí no se me hacía cómodo”, indicó.

Vodanovic explicó que cuando los nuevos artistas no resonaban con su generación, no podía evitar sentir que su conexión con el festival se debilitaba. “ Si no vibro con lo que estoy presentando, mejor no estar ”, expresó.

A 16 años de su despedida, Antonio Vodanovic ha reiterado en diversas ocasiones que no regresará a la animación de Viña, afirmando que su adiós al certamen fue definitivo, como por ejemplo este año, cuando fue consultado por un regreso a la Quinta Vergara.