Uno de los jugadores que logró salir de Chile y hacer su carrera futbolística en el extranjero, es Felipe Mora. El delantero de 31 años, que nuestro país dio el salto jugando por la U, conversó en exclusiva con Los Tenores, y abordó todo lo relacionado al fútbol chileno.

El seleccionado nacional, comenzó valorando la nacionalización de Fernando Zampedri. “Sí, vi la noticia. Estoy contento, creo que en Chile no nos sobra nada, Fernando es un gran delantero, y lo ha demostrado hace varios años en Chile”.

También comentó las chances que ha tenido de defender la camiseta de La Roja. “Uno siempre quiere jugar, las oportunidades que he tenido en la selección han sido muy pocas. He ido en buenos momentos, y por ahí he jugado muy poco, pero me lo tomo con tranquilidad, sé que haciendo las cosas bien las oportunidades siempre están. Siempre que voy espero jugar, pero siendo sincero, la oportunidad siempre la espero”.

Felipe Mora, también abordó el gran momento que vive la Universidad de Chile, comentado que “creo que la U está en un buen momento, creo que se armó muy bien este año, los refuerzos que llegaron le dan una calidad extra al equipo, que este año tiene varias competiciones. He visto bien a la U, de a poco se van acomodando los jugadores que recién llegaron”.

Además, señaló que tuvo posibilidades de volver a los azules esta temporada. “Sí, hubo acercamientos, pero la verdad es que no se pudo avanzar más, porque se hizo muy difícil ya que tenía contrato este año acá, y Portland nunca me ha hecho saber que no quieren contar conmigo. Pero las ganas siempre están de volver”.

Al ser consultado por como ha crecido el balompié en Estados Unidos, dijo: “Messi le dio un plus extra a la liga, la MLS ha crecido muchísimo en los últimos años, han venido muchos jugadores jóvenes y la liga es un trampolín para irse a Europa para ellos. Hay muchos jugadores extranjero de selección, eso hace aún más atractiva la competición”.

Felipe Mora, finalizó dando detalles de aquel fatídico momento en el partido de Eliminatorias contra Perú, donde el VAR lo salvó de ser el villano de La Roja. “Es una sensación que no te puedo decir, lo pasé muy mal, se me hizo eterno el momento. Aparte de que me había tocado ingresar pocos minutos, me tocó hacer ese penal, no sabía donde meterme. Gracias a dios no lo cobró y queda como anécdota”