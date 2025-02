A horas de que se diera a conocer el reclamo de la Federación de Tenis de Chile ante el Panel Independiente de la ITF ante la agresión sufrida por Cristian Garin en la serie de Copa Davis ante Bélgica, y que llevó a que se postergase el sorteo del torneo por al menos dos semanas, el presidente de la orgánica nacional, Sergio Elías, conversó con ADN TOP KIA.

Al respecto, valoró este cambio de fecha como una señal de los argumentos nacionales. “Así lo entiendo. Hicimos esta petición como parte de un reclamo completo, no solo la situación, sino el análisis ante toda la situación vivida por Garin”, recalcó.

“La ITF contestó ahora, haciéndose parte del asunto. Van a estudiar los documentos y propondrán un plan de fechas para escuchar a ambas partes, pero tenemos que esperar lo que se resuelva en cuanto a los plazos. No debería ser muy largo este proceso”, señaló Sergio Elías, que profundizó en la solicitud y los reclamos nacionales una vez consumada la derrota por secretaría en Hasselt.

“En el mismo momento que se produjeron los problemas, el procedimiento reglamentario que se siguieron no corresponden a lo establecido por la ITF. Una vez que el árbitro sancionó a Garin, redactamos una carta de reclamo. 48 horas después nos dijeron que nuestro reclamo no tenía fundamento, por lo que recurrimos al Panel Independiente. En el reclamo que hicimos, obviamente tiene que suspenderse el sorteo porque está incluido Bélgica y creemos que todavía tenemos la chance de estar nosotros. El cuarto punto se nos debió dar por descalificación. Debería jugarse el quinto punto”, recalcó, descartando otro tipo de solicitudes.

“No podemos pedir que nos den por ganadores, eso no corresponde. Pedimos que el quinto punto se juegue tras descalificación del jugador belga. Hicimos el reclamo, con todos los argumentos jurídicos, y esperamos que el Panel Independiente resuelva. No sé si esté resuelto el tema para la semana del 3 de marzo”, resaltó.

“Estamos dispuestos a jugar el quinto punto en donde quieran y cuando quieran. Se tendrá que considerar el calendario de los jugadores, pero no estamos poniendo condiciones, salvo las garantías que correspondan para una definición normal”, profundizó Sergio Elías.

Los avances de la Federación de Tenis de Chile

Durante la charla con ADN TOP KIA, el mandamás del deporte blanco en nuestro país no descartó ir al TAS si el Panel Independiente rechaza el reclamo nacional.

“No nos cerramos a nada. Vamos a esperar que se resuelva en esta instancia y veremos qué hacemos. No descarto ninguna acción mientras exista el convencimiento de nuestra parte de que tenemos la razón”, enfatizó, sin apuntar del todo a castigos al juez general de la serie, el español Carlos Ramos.

“No vamos por las sanciones. Estamos defendiendo nuestros derechos. Personalmente, no busco sanciones, sino defender al país y el deporte chileno. Es materia de ellos”, planteó, pensando en que el mayor perjudicado de todo fue Cristian Garin.

“Consideramos que era injusto que obligaran a Garin a jugar en un momento tan decisivo. Consideramos que era un abuso, considerando que no estaba física ni psicológicamente preparado. Acá hubo una agresión y cualquier jugador que es agredido no está en condiciones de seguir", cerró Sergio Elías.