Canciller Van Klaveren aborda el Caso Ojeda y analiza relación con Venezuela: “No contamos con su colaboración”

Durante este miércoles, el canciller Alberto van Klaveren se refirió al secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojeda en Chile, tras conocerse nuevos antecedentes en la investigación. Además, abordó la relación actual con Venezuela tras la reciente elección de Nicolás Maduro.

Van Klaveren destacó que el caso está en manos de la justicia y que el Ministerio Público ha realizado “una labor muy intensa”.

Sin embargo, señaló que “lamentablemente, no hemos contado con colaboración de parte del gobierno de Venezuela”.

“No reconocemos la legitimidad de la elección”

Respecto a las relaciones bilaterales, el canciller recordó que estas “están rotas por decisión venezolana, no por decisión nuestra”. Asimismo, reiteró la postura del gobierno chileno sobre los comicios en ese país.

“No reconocemos la legitimidad de la elección que hubo en Venezuela. Seguimos considerando que fue una elección fraudulenta y, en consecuencia, no reconocemos tampoco el nuevo mandato que puede haber asumido Nicolás Maduro”, afirmó.

En relación con el reconocimiento de los resultados, aclaró que “nosotros no reconocemos como presidente a Edmundo González, no porque creamos que ha perdido la elección, sino porque como gobierno no nos corresponde reconocer ganadores de elecciones de otros países”.

“Nuestro mayor interés es poder dispersar la tensión consular y lograr también que Venezuela atienda las necesidades consulares de su gran comunidad en nuestro país”, concluyó.