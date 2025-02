¡Terremoto en Mega! Afirman que rostro matinal dejaría para siempre la conducción del “Mucho Gusto”

Hugo Valencia fue quien destapó el terremoto que se estaría viviendo en Mega por estos días, previos al Festival de Viña.

Uno que involucraría nada menos que al equipo del “Mucho Gusto”, desde donde saldría uno de sus rostros principales del espacio.

Resulta que el periodista de “Zona de Estrellas” reveló que la figura que diría adiós próximamente al horario mañanero sería José Antonio Neme.

“Según lo que yo tengo entendido, esto no es una renuncia de José Antonio Neme al matinal. Él tiene un contrato vigente hasta el 2027, le queda bastante”, comenzó diciendo.

Y agregó que había hablado con el periodista, quien no desmintió la información. “Todos los rostros del departamento de prensa saben que hay o que habrá movimientos de rostros en los próximos meses”, respondió.

Neme, ¿fuera del Mucho Gusto?

Así, Valencia comunicó que “me señala José Antonio Neme que están esperando que se comuniquen los cambios de manera formal”.

“Entiendo que no sabe nada concreto de esta información que acabo de revelar, pero reconoce que los rumores de los movimientos entre los rostros está instalado en Mega”, agregó.

“Uno no es propietario de los programas, yo he estado en el matinal del año 2014, primero estuvo como panelista y después como animador. En total ya son 10 años, un plazo razonable. Además, moverse no siempre es malo, descansa el público y uno también", le habría dicho también Neme a Valencia.

Finalmente, el cambio de José Antonio Neme se sumaría a otro anunciado por el sitio El Filtrador, donde indicaron que Juan Manuel Astorga también saldría de las noticias prime.