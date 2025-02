“No sé qué está pasando dentro de la cancha”: el crudo análisis de Alejandro Tabilo por la mala racha con la que llega al Chile Open

Alejandro Tabilo no levanta cabeza y durante la noche del lunes quedó sorpresivamente fuera en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro.

El taiwanés Chun Hsin Tseng, 128 del ranking ATP, lo despachó en dos sets, situación que lo mantiene sin ganar en lo que va del año.

“Sí, fue un partido duro. Él jugó bien. Yo... no sentí que jugué muy bien y, no sé (...) hay que analizar bien qué está pasando y tratar de darlo vuelta”, comentó un apesadumbrado Alejandro Tabilo en diálogo con AS Chile, intentando explicar su mal rendimiento.

“Hay que tratar de dar vuelta la página y encontrar el juego, pero sí, me he estado sintiendo bien y no sé qué está pasando dentro de la cancha. Tengo que verlo bien (...) Hay que seguir trabajando. Todavía queda mucho año por delante. Hay que verlo bien con el equipo, analizarlo y ver qué cosas podemos mejorar”, enfatizó el 28 del mundo, que buscará revancha la próxima semana en el Chile Open.

“Siempre me gustó jugar en casa, así que ojalá en Santiago pueda hacerlo de la mejor manera posible”, concluyó Alejandro Tabilo.