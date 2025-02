“Choqué contra cuatro árboles, boté tres y el cuarto me frenó; muchos no se explican cómo sobreviví” / SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Fernando Díaz, actualmente sin club tras su salida de Coquimbo Unido, recordó la vez que estuvo cerca de la muerte después de sufrir un grave accidente de tránsito en Ecuador.

“El año 2001, cuando era ayudante de Manuel Pellegrini en Ecuador (Liga de Quito), camino al entrenamiento iba muy rápido en el auto y choqué contra cuatro árboles, boté tres y el cuarto me frenó. La gente se muere con una fractura craneana y yo tuve tres, muchos no se explican cómo sobreviví”, partió relatando el técnico chileno en diálogo con TNT Sports.

“En el momento que iba a chocar, pensé ‘cresta, aquí me maté’. Después me recuerdo tirado en el pasto, tocándome la cabeza para frenar la hemorragia y con un celular en la mano. Eso me salvó, porque una señora tomó el celular y llamó a la última persona que yo había llamado ese día, que era el vicepresidente de Liga de Quito, quien hizo todos los contactos y ahí me atendieron rápido”, agregó el “Nano”.

Además, Fernando Díaz comentó lo que dijo el médico que lo atendió tras el accidente. “El doctor me dijo ‘estás con peligro de muerte, el equipo me sugiere que te opere, pero es muy riesgoso, podrías quedar con secuelas, así que esperaré hasta mañana, muévase lo menos posible’. Esa noche no me moví y zafé. No me quedaron secuelas en la cara, porque pude terminar desfigurado”, señaló.

Por último, el ex DT de Coquimbo mencionó las bromas que recibió a raíz del aquel accidente. “Los jugadores dicen que una consecuencia del accidente es cuando me equivoco en los cambios”, concluyó, entre risas.