Camino a los 14 años de la obtención de la Copa Sudamericana, los protagonistas de dicha gesta en la Universidad de Chile siguen recordando lo sucedido ese 14 de diciembre del 2011, donde los azules tocaron el cielo sudamericano.

Es el caso de Gustavo Lorenzetti. El volante, referente y multicampeón con la Universidad de Chile, conversó con En Cancha y revivió todo lo que fue su paso por el CDA, años donde los azules ganaron prácticamente todo.

“Los que me conocen en Chile saben que yo no vendo humo. Yo siempre dije que soy hincha de Central. Eso la gente lo sabe, pero yo por la U dejé la vida. Cada vez que me tocó entrar a una cancha, dejé la vida y hoy en día la sigo y la respeto”, partió diciendo.

Sobre lo conseguido entre el 2011 y el 2012 con Jorge Sampaoli en el banco, Lorenzetti sostuvo que “creo que voy tomando la dimensión recién ahora. Lo digo sinceramente, porque con el paso del tiempo me he dado cuenta”, dijo.

“Dentro del club se vivió esa Copa con mucha intensidad, tanta que no se pudo llegar a disfrutar todo en esos momentos. Aparte que éramos muy competitivos, salimos campeón de uno, peleamos el otro, salimos campeones, el otro... y así sucesivamente. Nunca tuvimos tiempo para relajarnos”, complementó el trasandino.

El futuro, Altamirano y Assadi

Sobre la opción de que los azules tengan otro equipo así de competitivo, Lorenzeeti fue claro: “sinceramente lo veo difícil, muy difícil. Primero porque ningún club en el mundo como la U es capaz de retener a los jugadores sobresalientes”.

“Hoy por ahí, con dos o tres partidos buenos y con pasaporte comunitario, ya te venden a Europa. Son ofertas difíciles de rechazar, sobre todo por el lado del jugador, ¿no? Y después, porque también en ese momento la U compró muy bien, a jugadores jóvenes de otros equipos y se ensamblaron a la perfección”, agregó.

Sobre jugadores que vea con condiciones parecidas a las suyas, Lorenzetti aseveró que “me gusta cómo juega (Javier) Altamirano, que además llegó a la U. Ya me gustaba en Huachipato; es encarador, atrevido, inteligente para jugar, tiene buen pase”, dijo.

“Ojalá que pueda rendir en la U, pero pongo mi fichita ahí. Y después... no, la verdad es que no encuentro uno. De (Lucas) Assadi todavía espero, porque tiene en condiciones naturales, tiene un uno contra uno maravilloso. Ojalá que pueda explotar en la U antes de que lo vendan“, cerró el retirado volante.