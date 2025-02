“Está enamoradísimo”: Revelan nuevos detalles del intenso amor entre Pamela Díaz y Felipe Kast

Pamela Díaz no ha querido hablar mucho sobre su romance con Felipe Kast, el cual ya está más que confirmado luego de varios y contundentes paparazzeos.

La Fiera ha mantenido silencio y se ha referido muy poco al hombre que, por estos días, estaría acompañándola sentimentalmente.

Pese a esto, igual se han ido conociendo detalles del affaire que mantienen, como que, por ejemplo, llegaron hace muy poco de una romántica escapada a Perú.

Y ahora Daniela Aránguiz, quien dice ser muy compinche con la morena, también se fue de lengua y entregó algunos inesperados datos sobre los tórtolos.

El intenso romance de Pamela Díaz

Así, la ex del Mago Valdivia indicó en el programa Sígueme que “Pame no puede asumir un compromiso que quizás ninguno de los dos lo ha planteado. Están en la mejor etapa, la más rica cuando se están conociendo, salen de vacaciones juntos. No se esconden de nadie, encuentro exquisita esa relación”.

Y aseguró que “yo sé cositas más internas, que obviamente no las voy a revelar aquí, pero puedo dar mi impresión. En esta relación que tienen ellos dos, yo puedo poner mi firma que está enamoradísimo de Pamela Díaz".

En tanto, Aránguiz manifestó que la animadora de Hay que Decirlo “se está dejando llevar por un hombre que está profundamente enamorado de ella”.

“Que no me rete la Pame por lo que voy a decir, pero una de las cosas que más le gusta es que él es un excelente padre... Yo creo que eso es súper importante cuando una es mamá, ver que el hombre que está saliendo contigo, que por su parte sea un muy buen padre... Además la Pame es súper entretenida”, cerró.