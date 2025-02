Sabino Aguad reconoció que le gustaría volver a la U: “Sería muy cínico de mi parte decir que no”

Voz autorizada para hablar de la Universidad de Chile es Sabino Aguad. Quien fuera gerente deportivo de los azules en varias etapas, llegó este sábado al Estadio Nacional para presenciar el debut de los universitarios en el Campeonato Nacional.

En su arribo a Ñuñoa, al ingeniero civil le consultaron respecto a los conflictos internos que vive por estos días Azul Azul: “cuando uno está afuera, sobre todo si ha estado adentro, no puede meterse, no opino de los problemas dirigenciales”, partió diciendo.

Insistió en que “no es bueno que no se hable de otra cosa que no sea de la pelota o del fútbol, pero es feo que uno opine, más si has estado adentro, le corresponde a otras personas opinar de eso”, dijo.

Sin embargo, reconoció que le gustaría volver al CDA: “sí, siempre se echa de menos, esto es lo que a uno le gusta, a lo que quisiera volver siempre”, aseveró. “Sería muy cínico de mi parte decir que no, por lo tanto, yo feliz”, complementó el ex gerente deportivo de los azules.

En el cierre, tuvo palabras para la Universidad de Chile versión 2025: “extraordinaria, muy bien, yo creo que el año pasado ya jugaron bien y este año se ven demasiado bien”, finalizó Sabino Aguad.