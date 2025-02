Bono Marzo 2025: Así puedes consultar con RUT si serás de los primeros en recibir los $64 mil en la CuentaRUT

Quedan pocas horas para que se comience a pagar el Aporte Familiar Permanente, un beneficio económico que entrega el Estado de Chile y que es más conocido como Bono Marzo 2025.

Según detalló el Instituto de Previsión Social (IPS) existen tres fechas para consultar si corresponde el cobro de $64.574 .

Sin ir más lejos, la primera de ellas será este lunes 17 de febrero, la segunda el 3 de marzo y la tercera el 17 del mismo mes.

Pagándose solo una vez al año, la mayoría de los montos deberías ser depositados directo a la CuentaRUT de la persona que obtiene el beneficio.

Bono Marzo 2025: Cómo consultar con RUT si me corresponde el Aporte Familiar Permanente

Si se quiere saber si se cumplen los requisitos, se debe ingresar al sitio web www.aportefamiliar.cl y pinchar en el botón azul de “Consultar”.

Una vez concretado el paso anterior, se será redireccionado a una plataforma especialmente habilitada donde se escribe el RUN y la fecha de nacimiento. Se trata del único canal oficial para chequear la situación.

¿Cuáles son los requisitos del Bono Marzo 2025?

Al igual que en versiones previas, el Aporte se paga a familias que, al 31 de diciembre anterior, sean beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal.

En la primera tanda se considerará a quienes cobran entre el 15 y 28 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema, a través del IPS.

Si llegada la fecha alguien cree cumplir los requisitos, pero no aparece con derecho al dinero, podrá realizar la queja desde este lunes y en la misma página oficial.

“Existe un año de plazo, a contar de la publicación de las nóminas correspondientes, para reclamar en la página web señalada”, se explica.

💸Este año el Aporte Familiar Permanente subió a $64.574, que será pagado automáticamente a quienes en 2024 recibieron el Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Maternal o eran parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o de Chile Solidario. pic.twitter.com/8ZkFrxIZCj — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) February 7, 2025

Por lo demás, también hay que considerar que el beneficio no está afecto a descuentos, no es tributable y no se considera para cotizaciones previsionales o de salud.