Aseguran que Jordhy Thompson fue ofrecido a Colo Colo y otro club chileno: así respondió el “Cacique”

El futuro de Jordhy Thompson sigue siendo una incógnita. Luego de ausentarse de la pretemporada del Orenburg FC, el joven delantero todavía no regresa a Rusia para reincorporarse a su equipo y todo indica que podría retornar al fútbol chileno.

Según la información entregada por DSports, el atacante de 20 años fue ofrecido a Colo Colo, club que lo formó y donde tuvo una polémica salida en 2023 debido a los problemas judiciales que enfrentó por las denuncias de agresión contra su ex pareja.

No obstante, desde el citado medio aseguraron que Thompson no recibió respuestas desde el Estadio Monumental, dando a entender que el “Cacique” no está dispuesto a darle otra oportunidad al extremo derecho para la presente temporada.

Ante la negativa de Colo Colo, el entorno del futbolista se movió rápido y lo ofreció a otro club del fútbol nacional. Se trata de Audax Italiano, elenco que ve como buena alternativa para continuar su carrera y donde deberán analizar la propuesta.

Lo cierto es que Jordhy Thompson tiene contrato vigente con el Orenburg de Rusia hasta junio de 2027. Hace algunos días, el formado en los albos conversó con ADN Deportes y señaló que “a Colo Colo no le cierro las puertas y nunca lo voy a hacer. Obviamente me gustaría volver al club que me formó, pero no depende de mí, sino que de otras personas”.

Además, abordó los rumores que señalaban que no quería volver a su club y aseguró que “iré Turquía a presentarme a la pretemporada de mi actual equipo. Pude resolver los problemas que tuve acá, así que vamos hacia allá”. Sin embargo, aquello aún no se ha concretado.