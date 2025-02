Pamela Díaz sufre complejo episodio de salud durante programa en vivo: esto es todo lo que sabe de su estado médico

Pamela Díaz preocupó a sus seguidores tras su regreso a Hay que decirlo, luego de unas vacaciones en Perú. Durante la emisión del miércoles, la animadora manifestó una molestia facial que generó inquietud en sus compañeros de panel y televidentes.

Mientras participaba en la conversación del programa, La Fiera notó algo inusual en su rostro y lo comentó en vivo: “Hace como dos días me dio algo raro. Llegué acá a Chile y entonces le dije a la Vero (Verónica Silva, su representante) que me pasaba algo raro".

“Que cuando hablo se me va la boca para el lado, como que me agarra un poco acá”, añadió, señalando su pómulo y sien izquierdos. Además, agregó que durante una lectura publicitaria sintió que “se me dobló la lengua”.

En un principio, algunos de sus compañeros pensaron que bromeaba e incluso le preguntaron si había consumido algo en Perú.

A pesar de su incomodidad, la conductora trató de restarle importancia. “Es que me dio como un aire”, aseguró, aunque su expresión facial delataba que algo no andaba bien.

Sin embargo, Ignacio Gutiérrez se mostró preocupado y le recomendó: “Me pones nervioso. Tienes que ir a la clínica, tienes que ir al doctor”.

Segundos después, la animadora intentó seguir con el programa con su característico humor, pero admitió entre risas que “no puedo ni leer”. Finalmente, tomó conciencia de la situación y decidió retirarse para recibir atención médica. “Ya, me tengo que ir (al doctor)”, dijo antes de abandonar el estudio.

Su salida de Hay que decirlo preocupó a la audiencia y a su equipo. Ignacio Gutiérrez cerró el bloque comentando: “Este tema es serio, la Pamela antes del programa manifestó que tenía una molestia y evidentemente tiene la cara algo chueca, lo que tiene que hacer ahora es ir a Urgencias a revisarse”.

El diagnóstico médico de La Fiera

Desde Canal 13, Pamela Díaz se dirigió a la Clínica Santa María para someterse a una serie de exámenes, incluyendo una resonancia magnética.

La conductora de Canal 13 pensaba que podría tratarse de un simple resfrío mal cuidado, pero pasada la medianoche recibió el diagnóstico definitivo: parálisis facial leve causada por un cuadro de estrés.

A pesar de la preocupación inicial, su estado no es grave. Su compañero en Hay que decirlo, Willy Sabor, confirmó la información y aseguró a LUN que se encuentra estable: “Hablé con Vero. No fue nada grave, tiene una parálisis facial. Le dieron reposo por dos días y corticoides”.

Cuando se le preguntó si Pamela estaba asustada, Willy explicó: “Ella no estaba asustada. Su manager y el canal estaban muy preocupados, la acompañaron a la clínica. Personalmente, creo que este estrés es porque ella no para nunca, es trabajólica.

“Siempre está haciendo cosas: spots, sus programas en YouTube, sus fiestas, la TV. Ella siempre ha sido buena para la pega, tal vez si no trabaja tanto le vendría otro tipo de problemas. Pero la Pamela está bien, va a mejorar”, agregó.

Tras esta situación, la animadora se tomará unos días de descanso y se espera que pronto retome sus actividades con normalidad.