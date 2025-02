Claudio Aquino lamenta su expulsión en la victoria de Colo Colo: “La roja estuvo de más”

Colo Colo sacó adelante el partido ante Unión San Felipe para imponerse 4-0 por Copa Chile, sumando su primera victoria del año, lo que generó alivio en el plantel albo.

“Lo importante era ganar, demostrar lo que trabajamos en la semana y por suerte pudimos jugar un buen fútbol. Hicimos cuatro goles, pudimos hacer alguno más”, señaló el volante Claudio Aquino, protagonista de la única nota negativa para el “Cacique” en el Monumental tras haber sido expulsado por agredir a un rival sin balón en disputa.

“No es lo que uno busca. Me parece que la roja estuvo de más, una amarilla hubiese estado bien, pero son decisiones que toman los árbitros. Para mí no era para roja, varios me dijeron lo mismo. Estoy tranquilo”, dijo el trasandino, que entregó su versión de lo ocurrido.

“Íbamos atacando, iba caminando y el jugador de ellos me choca de frente, me pega con el brazo, empezamos a forcejear, levanto la mano y le pego. El árbitro dijo que le pegué una piña, que era roja, pero son decisiones del momento. Hay que seguir y tratar de ver lo que pasa”, enfatizó.

Claudio Aquino y el desarrollo de Colo Colo

Uno de los refuerzos del elenco albo valoró su nivel ante Unión San Felipe. “Por suerte voy agarrando ritmo, no hice la pretemporada con el equipo, obviamente no voy a estar a la par de ellos, pero con los minutos que me van dando voy agarrando ritmo. Me siento bien, cómodo, los chicos me hacen sentir importante”, dijo, remarcando lo clave de volver a ganar, pese a que tampoco el césped del Monumental está en condiciones.

“La confianza la tenemos, los partidos anteriores no pudimos ganar, pero hicimos cosas buenas. El resultado ayuda, hoy hicimos un buen trabajo y lo importante es que Javier Correa hizo goles (...) La cancha no estaba en muy buenas condiciones, pero por suerte pudimos mostrar nuestro fútbol y hacer lo que el profesor nos pide”, recalcó el ex Vélez Sarsfield, remarcando las diferencias que ya ve en nuestro país respecto al fútbol trasandino.

“Hay un poco más de espacio en la mitad de la cancha, en Argentina no tienes tiempo para nada, pero también es intenso”, concluyó en el Monumental.