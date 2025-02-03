Chile solicita formalmente a la ITF que se juegue un quinto punto para zanjar la serie de Copa Davis ante Bélgica / BENOIT DOPPAGNE

Santiago

Las repercusiones en torno a la polémica eliminación de Chile en las Qualifiers de la Copa Davis tras la descalificación de Cristian Garin en el cuarto punto de la serie, pese a la evidente agresión de su rival, Zizou Bergs, no se detienen.

Tal como se insistió por parte de la Federación de Tenis de Chile ya en la jornada de ayer domingo, hoy lunes se realizó el reclamo formal ante la Federación Internacional de Tenis (ITF).

“No es mucho lo que se espera, pero habrá una apelación formal, asesorados por abogados. Esto no puede quedar así. Hubo una acción temeraria del jugador que ameritaba su inmediata descalificación, independiente de si hubo intención o no”, justificó al respecto el mandamás de la Fetech, Sergio Elías, en diálogo con ADN Deportes en Bélgica.

En el texto, al que tuvo acceso ADN Deportes, se cuestiona el rol por parte del doctor neutral dispuesto en Hasselt, apuntando a que “apenas se tomó un minuto para determinar que Garin estaba disponible para seguir jugando”.

La Federación de Tenis de Chile solicitó que se revierta el resultado del partido, dando como ganador a Cristian Garin, y se reagende el quinto y decisivo punto de la serie “en condiciones que aseguren la justicia para ambos equipos”.

Eventualmente, también se solicitaron acciones compensatorias, como una invitación a las Finales de la Copa Davis como “reconocimiento de la desventaja sufrida ante el fallo de la ITF en velar por el cumplimiento de las reglas”.

Chile (Federación de Tenis) pide formalmente a la ITF que Zizou Bergs pierda el partido (2-2); qué el 5to punto se juegue bajo condiciones por definir; qué Chile reciba un wild card compensatorio para 2025... pic.twitter.com/RLs3K0cM1A — Rodrigo Hdez ADN (@rhernandezadn) February 3, 2025

Todo en medio de las duras críticas que se han desarrollado en contra del árbitro general de la serie, el español Carlos Ramos.

“Le hice ver el error que había cometido. Me dijo que se pudo haber equivocado, pero que tenía que tomar una decisión. Le dije que tomó una mala decisión, hubo una agresión y el reglamento ITF dice que eso es la máxima falta que se puede cometer, eso implicaba descalificación”, remarcó Sergio Elías, además de cuestionar la actitud de Zizou Bergs y del capitán de Bélgica, Steve Darcis.

“El presidente de la Federación Belga de Tenis vino a pedir disculpas, pero echamos de menos una excusa del jugador y el capitán hacia el equipo nuestro. Estamos dolidos con esa situación”, concluyó el presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías.