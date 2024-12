Bruno Barticciotto es héroe en Talleres tras anotar el gol que le permite a su equipo ser líder del fútbol argentino

Santiago

Aunque Vélez Sarsfield y Huracán se han llevado el peso de la batalla por el título de la Liga Profesional Argentina, sorpresivamente Talleres de Córdoba arremetió para mantenerse en la lucha por la corona.

Todo propiciado, en primer término, por la derrota del cuadro de Liniers ante Unión de Santa Fe ayer sábado, lo que le daba a la “T” la chance de buscar un triunfo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata hoy domingo.

En Talleres de Córdoba, Bruno Barticciotto recién ingresó en los últimos 14 minutos de juego, mientras que Ulises Ortegoza jugó los descuentos del compromiso. Sin embargo, el formado en la UC fue la gran figura.

Todo porque, a 10 minutos del final, el ex Palestino capturó un centro rasante de Miguel Navarro para el 1-0 de Talleres, que con esta victoria llegaron a los 48 puntos, igualando a Vélez Sarsfield.

¡¡GOL DE TALLERES EN EL BOSQUE!! Barticciotto anota el 1-0 ante Gimnasia para que la T sueñe con el título de la #LigaProfesional.



“Venía de partidos no tan buenos, no venía jugando tanto y me tocó hacer un gol bastante importante. Vi que había un espacio al medio, piqué a full y por suerte entró”, describió un feliz Bruno Barticciotto, que llegó a siete goles en la temporada.

Ahora, Talleres está con los mismos puntos que Vélez Sarsfield a una fecha del final, pero con peor diferencia de gol: +9 para los cordobeses y +20 para los de Liniers, criterio de desempate en caso de que ambos sigan igualados en la tabla. Sin embargo, el chileno sigue esperanzado en ganar el torneo.

“La fe y la ilusión es lo último que vamos a perder, asi que vamos a ir con todo en el último partido”, concluyó Bruno Barticciotto.